Violenza sessuale su una minore disabile, 42enne arrestato a Foggia: era al bar della stazione

Ricercato perchè accusato di violenza sessuale nei confronti di una minorenne, è stato arrestato lo scorso 1° aprile, nei pressi del bar della stazione di Foggia.

Gli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia, infatti, nel corso di servizi di prevenzione e contrasto a fenomeni illegali nell’ambito della Scalo ferroviario dauno, hanno notato una persona nel bar ferroviario che, alla loro vista, cercava di allontanarsi repentinamente. L’atteggiamento non è sfuggito ai poliziotti che lo hanno subito fermato, sottoponendolo a controllo.

L’uomo, cittadino romeno di 42 anni, residente nella provincia di Foggia, dall’interrogazione della Banca dati risultava da catturare perché colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso nel mese di marzo dal gip del Tribunale di Foggia, in quanto imputato di violenza sessuale.

Il reato, avvenuto nel mese di agosto 2018, in un paese in agro di Foggia, è aggravato dalla circostanza che la vittima è una ragazza minore in condizioni di inferiorità psichica. Al termine dell’attività, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.