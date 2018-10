Spaccio nella piazza degli studenti: interviene la polizia, 16enne nascondeva droga nelle mutande

Spaccio di droga tra giovanissimi in piazza Puglia, a Foggia, dove gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno sorpreso e arrestato un ragazzo di appena 16 anni. La squadra investigativa - nell’ambito di un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di stupefacenti - ha effettuato un passaggio nella piazza, zona frequentata dagli studenti delle scuole superiori lì presenti, a bordo di un'auto civetta.

Non è sfuggito, agli operatori, il movimento di due ragazzi: benché in gruppo, uno dei due cedeva qualcosa all’altro, con un rapido movimento del braccio.

Finita l’osservazione, gli agenti li hanno fermati e controllati: trattandosi di minori sprovvisti di documenti, entrambi sono stati accompagnati negli Uffici della Questura.

Dalla perquisizione è emerso che il giovane che era stato visto cedere la sostanza nascondeva negli slip, divisi in due stecche, oltre 40 grammi di hashish, e circa 20 euro in banconote di vario taglio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed il giovane minorenne tratto in arresto è stato tradotto presso il carcere Minorile di Bari.