Sospettato di spacciare eroina, carabinieri trovano un etto di stupefacente in casa: arrestato

Incontrava e smerciava la droga, in particolar modo eroina, ovunque. Anche nel cuore del centro storico di Nichelino, a Torino. Anche nella zona della chiesa antica, nell'area di via Stupinigi. E, soprattutto, a qualsiasi ora, mattino compreso.

Ma l'uomo, foggiano di 45 anni, è stato arrestato l'altro giorno dai carabinieri. Come riporta TorinoToday.it, durante la perquisizione domiciliare, è stato trovato un etto di eroina, oltre al materiale per il confezionamento delle diverse dosi, da cedere in cambio di soldi. Droga e materiale che sono stati subito sequestrati.