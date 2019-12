Ai domiciliari con la cocaina sul comodino: polizia 'incastra' Rocco Moretti (nipote del boss)

Polizia sequestra 113 grammi di stupefacente e arresta in flagranza il giovane Moretti. Era già ai domiciliari per il danneggiamento, con l’esplosione di una bomba, alla profumeria Gattullo. Per lui si sono aperte le porte del carcere