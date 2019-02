In carcere per amore, tra gli arrestati anche la ragazza del buttafuori. L'avv. Sodrio: "Incensurata, dramma assoluto"

Avrebbe pagato a caro prezzo il suo amore verso Aleandro Di Fiore, il buttafuori del Domus accusato del tentato omicidio di un ragazzo di Lucera, Raffaella Dell'Anno, la donna classe 1987 raggiunta da un'ordinanza di custodia in carcere eseguita nei confronti di cinque persone nella notte tra martedì e mercoledì scorso.

Incensurata e sentimentalmente legata a Di Fiore, all'epoca del tentato omicidio di Alessio Insogna lavorava come cassiera presso la discoteca Domus di Foggia. Difesa dall'avvocato Michele Sodrio, è accusata di complicità nella detenzione di un vero e proprio arsenale sequestrato al fidanzato che comprende la custodia di armi e munizioni anche da guerra: pistole semiautomatiche di diverso calibro, revolver calibro 38 e calibro 44, silenziatori, munizioni di ogni genere e anche una penna-pistola calibro 22.

A carico di tutti gli indagati vi sono numerose intercettazioni ambientali raccolte durante i colloqui in carcere di Aleandro Di Fiore e grazie ad una "cimice" installata nell'auto del fratello Raffaele.

Queste le parole del legale difensore Michele Sodrio: "Ho letto l'ordinanza del GIP Dello Iacovo e verificato gli elementi a carico della mia cliente e posso affermare che la ragazza si trova in carcere per due sole conversazioni intercettate, nelle quali è diretta interlocutrice in una sola, mentre in un'altra sono altre persone che farebbero riferimento a lei. E' una giovane totalmente incensurata e non aveva mai avuto nessun problema con la Giustizia, la sua è una famiglia unita e perbene, sta vivendo un dramma assoluto. Voglio precisare grazie che la Dell'Anno pur essendo arrestata nella stessa notte, non ha nulla a che fare con le inchieste riguardanti gli attentati in città e le estorsioni. Penso che stia pagando il suo amore per il Di Fiore Aleandro, al quale è rimasta vicina anche dopo che era stato arrestato per il tentato omicidio di Insogna. Questa è una colpa? Non credo proprio. Venerdì 8 compariremo davanti al GIP e chiederò la scarcerazione della mia cliente o quanto meno gli arresti domiciliari, in attesa di poter chiarire totalmente la sua posizione"

Nella foto l'avv. Michele Sodrio