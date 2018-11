Ucciso davanti alla compagna e al figlio di 4 anni: c'è un fermo per l'omicidio di Rocco Dedda

Fu ucciso sull'uscio di casa, al cui interno vi era la compagna e il figlio di 4 anni. A distanza di quasi tre anni dal fatto, c'è un fermo per l'omicidio di Rocco Dedda, il 47enne ritenuti dagli inquirenti contiguo alla compagine mafiosa dei Sinesi-Francavilla, ucciso il 23 gennaio del 2016, in via Capitanata.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Foggia e del Servizio Centrale Operativo, infatti, hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura distrettuale di Bari, nei confronti di uno dei due autori materiali dell’omicidio. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11, presso la Questura di Foggia, alla presenza, tra gli altri, del Procuratore Aggiunto Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, Francesco Giannella, e del questore Mario Della Cioppa.

VIDEO | Telecamere inquadrano i killer di Rocco Dedda. La polizia: "Chi sono?"

L'episodio, lo ricordiamo, si profilò sin da subito come una vera e propria "esecuzione" di stampo mafioso: l'uomo fu ucciso da quattro colpi di pistola esplosi all’altezza del torace, tra il petto e l’addome da due uomini che bussarono alla porta della sua villetta in via Capitanata, alla periferia della città. Ad agire furono due sicari, giunti sul posto in sella ad una motocicletta, poi ritrovata bruciata in via Di San Giuliano, al Villaggio Artigiani. Il passaggio dei killer fu immortalato da alcune telecamere di sicurezza situate in zona e la polizia diffuse alcuni frame per invitare la popolazione a riconoscerli e collaborare.