Maltrattava la madre e le estorceva denaro per comprare la droga: arrestato 20enne, ai domiciliari in luogo di cura

Maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni della madre: finisce ai domiciliari 20enne foggiano. Lo scorso 9 aprile, gli agenti della squadra mobile di Foggia hanno eseguito l’Ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di un 20enne foggiano.

Nel dettaglio, l’indagato, già dall’anno 2018, maltrattava la madre convivente infierendo nei suoi confronti con continui atti di violenza psichica e di minaccia, alimentando in lei un continuo stato di pressione psicologica e prostrazione morale. Inoltre la costringeva a farsi consegnare quasi quotidianamente svariate somme di denaro per acquistare sostanza stupefacente. L’indagato è stato accompagnato presso una struttura fuori provincia, così come disposto dall'autorità giudiziaria, ovvero pena detentiva degli arresti domiciliari in luogo pubblico di cura ed assistenza.