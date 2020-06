Arrestato giovane Lupin a Foggia: si intrufolava in case e uffici e per scappare utilizzava violenza contro le vittime

E' stato arrestato con l'accusa di rapina il foggiano classe 2001 ritenuto responsabile di due distinti episodi avvenuti a Foggia il 2 e 3 giugno.

Nello specifico, in riferimento alla rapina avvenuta il 2 giugno in concorso con un altro soggetto minorenne, entrambi identificati dall’attività investigativa posta in essere nell’immediatezza dalle volanti e successivamente approfondita dalla squadra mobile, i due venivano sorpresi dalla vittima all’interno della propria abitazione.

Ingaggiata una violenta colluttazione, i due ladri riuscivano ad asportare oggetti in oro e 370 euro e a darsi alla fuga.

Rispetto al secondo episodio, la vittima in sede di escussione, ha riferito di aver sorpreso un ragazzo all’interno della sede di un sindacato ubicato a Foggia in via Pinto. Lo stesso, mentre si trovava in una delle stanze dell’immobile, aveva avvertito dei rumori provenire dall’ufficio in uso al presidente, dove nel frattempo c'era un ragazzo che aveva tra le mani una borsa marrone, un computer portatile e un telefono cellulare di proprietà del presidente.

Anche in questo caso, al fine di assicurarsi il profitto, il 21enne utilizzava violenza nei confronti della vittima, per poi darsi successivamente alla fuga a bordo di un ciclomotore.

Al termine delle formalità di rito, l’indagato veniva condotto in esecuzione del provvedimento cautelare emesso dal Gip del tribunale di Foggia presso la locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arresto è stato eseguito dagli agenti della polizia di Stato della squadra mobvile, IV sezione reati contro il patrimonio, unitamente a personale appartenente all’Upgsp. sezione Volanti, a seguito delle indagini esperite e coordinate e dirette dalla locale Procura della Repubblica.