Inseguimento da film in via Ascoli, fuga su un'auto rubata termina in una cunetta: conducente scappa ma le Volanti arrestano il complice

Sabato scorso gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti della Questura di Foggia hanno tratto in arresto in flagranza Yari Saggese, classe 1995.

I poliziotti, impegnati servizio di controllo del territorio, incrociavano su via Ascoli direzione Foggia, una Lancia Delta seguita da una Lancia Lybra. Poco prima le due auto erano state segnalate dalla sala operativa come auto da ricercare.

Gli Agenti invertivano la marcia e dopo un breve inseguimento riuscivano a fermare il conducente della Lancia Lybra.

L’altra volante che sopraggiungeva iniziava un inseguimento con la lancia Delta che proseguiva per alcuni chilometri fino a quando la sua corsa terminava in una cunetta. Il conducente riusciva a far perdere le proprie tracce dileguandosi nelle campagne.

L’auto risultava rubata a Foggia nello stesso giorno in C.so Roma; il proprietario veniva rintracciato per la restituzione del mezzo.

Il Saggese, che guidava la Lancia Lybra senza patente e senza assicurazione, veniva tratto in arresto per il furto aggravato della Lancia Delta in concorso e condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.