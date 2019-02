Preso ladro di tagliaerba, beccato sul fatto e arrestato dalle Volanti: due furti in altrettanti giorni allo stesso proprietario

Il 16 febbraio gli agenti della Squadra Volanti hanno tratto in arresto a Foggia Andrea Mauriello, classe 2000, per furto aggravato, dopo che la sala operativa aveva segnalato che in via Lussemburgo un soggetto aveva scavalcato la recinzione di un giardino dal quale aveva asportato un tagliaerba.

Giunti in via Spagna, i poliziotti hanno notato una persona con abbigliamento corrispondente alla descrizione fornita che trasportava a spalla un tagliaerba di colore verde.

Fermato, non riusciva a dare una spiegazione convincente circa il possesso dell'attrezzo, ragion per cui i poliziotti chiedevano contezza agli inquilini del civico ove era stato segnalato il furto. Da qui si risaliva al proprietario dell’appartamento sito al piano terra, che peraltro, il giorno prima aveva subito il furto di un altro tagliaerba arancione, rubato dalla stessa persona e nascosto tra le siepi di via Virgilio.

Dopo le formalità di rito, il Mauriello veniva accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giovane, incensurato, è stato rimesso in libertà.