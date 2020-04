Ladro goloso ruba 18 colombe pasquali in un supermercato: si rifugia in un cortile ma una segnalazione lo incastra

Il Coronavirus non ferma la gola. Nemmeno quella dei ladri. Nel corso del pomeriggio di ieri, infatti, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Olanda dove era segnalata la presenza di un uomo che aveva appena messo a segno un furto in un supermercato. Il bottino? 18 colombe pasquali.

La segnalazione riferiva di un uomo incappucciato che si era introdotto nel cortile di un condominio. Sul posto, gli operatori - passando per via Lussemburgo, strada adiacente a quella segnalata - hanno intercettato l’uomo oggetto della segnalazione, che indossava esattamente gli indumenti descritti.

L’uomo, un 47enne foggiano, già noto per aver perpetrato furti in supermercato, è stato sorpreso mentre trascinava uno scatolone in cui erano contenute 18 colombe pasquali. Gli agenti percorrendo la strada a ritroso, sono risaliti al supermercato dove era stato appena perpetrato il furto, al cui responsabile è stato restituito il maltolto.

Il 47enne è stato arrestato per furto aggravato e condotto presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.