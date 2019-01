"Al lavoro" su una bicicletta da rubare ma si imbatte nella polizia: foggiano arrestato a Lecce

Sorpreso dalla polizia mentre armeggiava su di una bicicletta ancorata ad una rastrelliera. E' accaduto all'alba di oggi, a Lecce, dove due operatori della Polizia Stradale hanno arrestato un uomo di 41 anni, di Foggia.

Il fatto è successo in viale dell’Università, dove gli agenti hanno sorpreso l'uomo a lavoro su una bicicletta modello MTB. I due poliziotti, dopo aver fermato il soggetto, hanno richiesto l’ausilio di una 'Volante' che, giunta sul posto, ha identificato il fermato, già noto alle forze dell’ordine. Questi aveva ancora in mano un grosso punteruolo con il quale aveva cercato di forzare la catena della bici.

Sottoposto a perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di altri arnesi atti allo scasso e più precisamente un cacciavite, uno scalpello ed una pinza a martello. In considerazione della flagranza e della abitualità nella commissione di tali reati, il fermato è stato arrestato per tentato furto e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.