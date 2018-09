Via con 400 euro dopo aver forzato la saracinesca: in manette 45enne

Lo scorso 17 settembre è stato tratto in arresto dagli agenti del reparto Volanti in collaborazione con la Squadra Mobile di Taranto, il 45enne Domenico Parisi.

L’arresto è stato eseguito su applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Foggia in seguito ad un’indagine lampo che ha consentito di accertare la responsabilità penale di Parisi, in concorso con un’altra persona, per il furto di 400 euro, ai danni di un bar di P.zza Cavour a Foggia, avvenuto lo scorso giugno, con l’aggravante di aver danneggiato l’accesso all’attività.