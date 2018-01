Traffico di auto rubate a Cerignola: in carcere 39enne foggiano

Equipaggi del commissariato di Cerignola e del Reparto Prevenzione Crimine, hanno tratto in arresto Domenico Pasquariello, foggiano classe 1978, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica della Corte d’Appello di Bari, che ne ha disposto l’arresto e la traduzione in carcere, dovendo il 39enne espiare la pena 4 anni, nove mesi e 13 giorni di reclusione per furto aggravato e continuato e ricettazione; i fatti risalgono alla fine del 2013 e riguardano un traffico di auto rubate a Cerignola. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Foggia, dal Commissariato di Cerignola e dallo SCO.