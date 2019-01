Hashish in cucina, eroina e cartucce da caccia in bagno: 'Falchi' in via Castellino, arrestato 31enne

Nascondeva un cospicuo quantitativo di stupefacente e tutto il necessario per il suo confezionamento in casa. E' quanto scoperto, nella giornata di ieri, dagli agenti della squadra mobile di Foggia - Gruppo Falchi, all'interno di una abitazione in via Castellino, a Foggia.

Per il fatto, la polizia ha arrestato, in flagranza di reato, il 31enne Costantino Gesualdi, cui è riconducibile l'abitazione. L'attività rientra nel contesto di un servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, caratterizzato da mirati servizi di appostamento ed osservazione a distanza

Così, gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare in via Castellino, nel corso della quale sono stati recuperati nel pensile della cucina due pani di hashish per un peso complessivo di 175 gr, oltre a tutto il materiale idoneo al confezionamento delle singole dosi: due bilancini di precisione, due spatole in acciaio, due coltelli intrisi di sostanza stupefacente, un lama di cutter, tre buste di cellophane trasparente.

La perquisizione è proseguita con estrema perizia da parte dei poliziotti e ha permesso di rinvenire all’interno del bagno, in un mobile, dieci involucri di nastro da imballaggio, contenenti complessivamente 214 gr. di eroina, oltre a tre cartucce da caccia calibro 12. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale. Alla luce di quanto constatato, Gesualdo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, associato presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.