Spaccio, furto, rapina e associazione per delinquere: arrestato dai Falchi deve scontare oltre sei anni

Gli agenti del Gruppo Falchi della squadra mobile di Foggia hanno arrestato il foggiano Antonio Vincenti, classe 1982, su ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna. L'uomo deve espiare una pena residua di 6 anni, 4 mesi e 14 giorni di reclusione, per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, furto, rapina, associazione per delinquere in concorso. Vincenti dopo le formalità di rito è stato condotto presso la locale Casa Circondariale per l’espiazione della pena.