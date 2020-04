Bombarolo in bicicletta, ordigni a ristorante e a 'Il sorriso di Stefano'. Fermato 32enne ma è caccia al mandante

E’ accusato di essere l’esecutore materiale di due gravi intimidazioni, due attentati dinamitardi messi a segno rispettivamente in danno del ristorante-friggitoria ‘Poseidon’ di via Ciancarella, e del centro diurno per anziani ‘Il Sorriso di Stefano’, di via Acquaviva.

Si tratta di un uomo di 32 anni, di origini albanesi, fermato (in attesa di convalida) dagli agenti della squadra mobile di Foggia e dello Sco, su disposizione della Dda di Bari. L’uomo, nello specifico, è accusato di danneggiamento, detenzione e porto illegale di materiale esplodente con la pesante aggravante del metodo mafioso. In entrambi i casi, l’uomo agì solo, giungendo sul posto in sella ad una bicicletta, come testimoniato dalle telecamere presenti nelle zone colpite.

Il primo attentato risale alla notte tra l’11 e il 12 novembre 2019. La deflagrazione fu potentissima e, oltre a devastare ingresso ed interni del ristorante-friggitoria, danneggiò anche i vetri delle finestre delle abitazioni vicine. Un residente della zona, a causa dello spavento, ebbe un malore e dovette fare ricorso alle cure del 118.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il secondo episodio, invece, risale al 16 gennaio di quest’anno e si inserisce nella scia di intimidazioni subite dai fratelli Cristian e Luca Vigilante e dal gruppo 'Sanità Più': la bomba al centro ‘Il Sorriso di Stefano’, infatti, seguì di pochi giorni il grave attentato avvenuto la sera del 3 gennaio quando, in via D’Aragona, qualcuno piazzò un potente ordigno sotto il suv di Cristian (direttore del personale della struttura). Il 1° aprile, infine, un’altra bomba è stata fatta esplodere in via Acquaviva, sempre in danno del centro gestito dalla società dei Vigilante. Le indagini proseguono per risalire al movente (e quindi al mandante) degli attentati.