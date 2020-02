Figlio va a trovare il padre (boss di Foggia), introduce droga e micro-cellulari nel carcere di massima sicurezza: arrestato

Tenta di introdurre droga e otto micro cellulari nel carcere di massima sicurezza, arrestato figlio di un ex boss di Foggia. E' quanto scoperto dalla polizia penitenziaria del carcere di massima sicurezza di Badu 'e Carros, a Nuoro. Come riporta l'agenzia AdnKronos, il giovane - in visita al padre detenuto - è stato fermato e perquisito dagli agenti, sequestrando stupefacente e telefoni. Inoltre, nel b&b nel quale il 19enne alloggiava, sono stati recueprati altri cellulari, schede sim e contanti.