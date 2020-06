Evade dai domiciliari 'armato' di arnesi da scasso, ma lungo la strada si imbatte nella polizia: arrestato

Evade dai domiciliari, ma lungo la strada si imbatte nella polizia che lo riconosce e lo arresta.

E’ successo a San Severo, dove nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato, nel corso di un servizio di volante, hanno tratto in arresto un 41enne del posto per il reato di evasione. In particolare, verso le 15, l’uomo è stato notato in via Belmonte. Inutile il tentativo di dileguarsi: è stato intercettato e sottoposto a controllo.

A seguito di perquisizione personale, il 41enne è stato trovato con addosso arnesi atti allo scasso, senza fornire una valida giustificazione. Gli agenti, inoltre, hanno appurato che lo stesso era sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, motivo per cui è stato tratto in arresto per il reato di evasione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo le formalità di rito, è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari.