Ai domiciliari, abbandona l’abitazione dopo un diverbio con il padre: arrestato

Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia hanno tratto in arresto Vincenzo Zuzzaro, classe 1992, per il reato di evasione.

I poliziotti sono giunti presso l’abitazione del 26enne, dopo la segnalazione della madre alla sala operativa, che comunicava l’allontanamento del figlio dall’abitazione dove era sottoposto alla detenzione domiciliare, per trascorrere la notte presso l’abitazione del suocero.

Constatata l’assenza dell’arrestato, gli agenti si sono recati presso l’abitazione indicata dalla madre, accertando la presenza di Zuzzaro. L’uomo ha spiegato agli agenti di essersi allontanato in seguito a un diverbio con il padre. Dopo le formalità di rito, Zuzzaro, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.

Inoltre, lo scorso 3 luglio, gli agenti del Gruppo Falchi, hanno tratto in arresto il 23enne Alfredo Bernardo, in esecuzione di un misura della detenzione domiciliare, per l’espiazione di una pena di 1 anno, dieci mesi e venticinque giorni di reclusione per pene concorrenti per delitti accertati nei suoi confronti.