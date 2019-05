Hashish e cocaina nello sportello della stufa: carabinieri incastrano (e arrestano) giovane idraulico

Nascondeva stupefacente all’interno di una stufa: arrestato 31enne a San Giovanni Rotondo. Alle prime luci dell’alba dello scorso 23 maggio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Rotondo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato un 31enne, idraulico, incensurato, originario di San Marco in Lamis, ma residente da tempo a San Giovanni Rotondo, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è il frutto di numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento svolti nell’ambito di una più ampia strategia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella cittadina garganica: in particolare, a seguito di svariate segnalazioni della cittadinanza, stanca dell’incessante “andirivieni” di persone in quell’area a tutte le ore del giorno, i militari hanno deciso di vederci chiaro, procedendo all’identificavano del giovane, in prossimità della sua abitazione.

Quest’ultimo appariva fin da subito agitato e nervoso, motivo per cui i carabinieri hanno eseguito nei suoi confronti una perquisizione personale e domiciliare, al termine della quale si rinvenivano circa 50 grammi di cocaina e due grammi di hashish, ben occultati all’interno dello sportello di una stufa, pronta per essere distrutta: solo la prontezza dei militari ha evitato che ciò accadesse. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro penale ed analizzato dal Laboratorio Analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia per verificarne il principio attivo e la qualità. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Foggia ed a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’Obbligo di Firma alla Polizia Giudiziaria.