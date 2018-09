Fermato per un controllo, polizia gli trova hashish negli slip: nei guai 23enne

Fermato per un controllo, nascondeva droga negli slip. Arrestato dagli agenti del commissariato di San Severo e del Reparto Prevenzione Crimine un 23enne incensurato del posto, che dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane è stato fermato per un controllo, in una zona notoriamente frequentata da assuntori di sostanze stupefacenti e spacciatori. In seguito alla perquisizione personale, gli agenti hanno recuperato un involucro di hashish nascosto negli slip, oltre ad una somma di 550 euro. Inoltre, alla base del muretto ove il giovane era seduto, è stato recuperato un bilancino perfettamente funzionante. Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione e alle sue pertinenze. Il controllo ha dato esito positivo: nel box, all’interno di una scrivania, trovato un pezzo di hashish del peso di 23 gr circa. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.