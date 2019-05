Scalo dei Saraceni, 46enne sorpreso con oltre 1 kg di droga in casa (e cocaina nascosta nella bocca): arrestato

Sorpreso con oltre un 1 kg di sostanze stupefacenti, arrestato dalle Fiamem Gialle. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia hanno tratto in arresto uno spacciatore di Manfredonia, trovato in possesso di marijuana, hashish, cocaina e metadone.

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Manfredonia, nell’ambito di un’attività di intensificazione dei controlli finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, in località “Scalo dei Saraceni”, nel Comune di Manfredonia, hanno sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo un pregiudicato quarantaseienne di origini sipontine. Durante il controllo, i militari notavano che il soggetto nascondeva, all’interno della propria bocca, un involucro contenente circa 6 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire e sequestrare, abilmente occultati in vari locali dell’abitazione, una confezione contenente 1 kg circa di marijuana, 1 gr di hashish, 14 flaconi di metadone, con etichetta rimossa, detenuti in assenza di prescrizione medica, 10 gr di sostanza da taglio, 2 bilancini e 4 coltelli a serramanico. Il responsabile, è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.