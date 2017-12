Se ne andava in giro con un chilo di droga: tenta di disfarsene durante la fuga, ma viene arrestato

Umberto Prencipe, 45enne di Foggia con precedenti per furto, ricettazione e lesioni personali, è stato arrestato a Milano dagli agenti delle Volanti. L’uomo, mentre era a bordo di un motociclo Yamaha Tmax e transitava in via Achille Marazza angolo via Umberto Ceva, alla vista della vettura di servizio del 113, ha tentato di dileguarsi e nella fuga, durante l’inseguimento, ha tentato di liberarsi di tre panetti di hashish per 296 grammi. Fermato dopo alcune centinaia di metri, con sé aveva altri otto panetti della stessa droga per 787 grammi, un altro involucro per undici grammi, 1900 euro in contanti e un bilancino di precisione. Prencipe è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.