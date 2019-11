Un minimarket della droga in casa: tra marijuana ed ecstasy, carabinieri incastrano giovane spazzacamino

Un 'minimarket' della droga nascosto in casa, arrestato spazzacamino 27enne foggiano. Il giovane era da tempo nel mirino dei carabinieri.

I militari della Stazione di Coriano, infatti, da tempo sospettavano che il foggiano, residente a Misano e ufficialmente spazzacamino, gestisse un fiorente market dello spaccio. Come riporta RiminiToday.it, dopo una serie di pedinamenti, gli inquirenti dell'Arma hanno deciso di effettuare una perquisizione nell'abitazione del pugliese dove hanno trovato droghe per tutti i gusti.

In particolare, i prodotti più gettonati erano la marijuana, 230 i grammi sequestrati, e l'ecstasy, 114 le pasticche finite sotto sigilli, oltre a tutto l'armamentario del pusher fatto di bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Al termine del controllo, il 27enne non ha potuto far altro che ammettere gli addebiti e consegnare 350 euro ritenuti il provento dello spaccio. Il tutto è valso le manette al pugliese che è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.