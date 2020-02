'Cipolline' di cocaina nel barattolo del ketchup, lo stratagemma non sfugge alla polizia: arrestato

Sottoposto ai domiciliari, viene sorpreso dalla polizia davanti al portone d'ingresso della propria abitazione. Scatta il controllo: in casa, dosi di cocaina pronte per essere cedute contenute in un barattolo di ketchup.

Per il fatto, gli agenti del commissariato di San Severo e del Reparto Prevenzione Crimine hanno arrestato un pregiudicato del posto, classe 1982, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'attività rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del reato.

L’operazione è giunta al culmine di una attività di controllo da parte dei poliziotti impegnati in un servizio di controllo del territorio, che si erano insospettiti dalla presenza dell'uomo che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, si trovava sull’uscio di casa davanti al portone di ingresso della propria abitazione.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire, abilmente occultate, 32 “cipolline” contenenti sostanza tipo cocaina per un totale di grammi 4,6, oltre a materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e denaro in contanti, probabile provento della precedente attività di compravendita della droga.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine in quanto gravato da numerosi precedenti penali sempre per reati in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto. Lo stesso, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato presso la Casa Circondariale di Foggia.