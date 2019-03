In viaggio su una Mercedes con 48 kg di droga, non fa i conti con le Fiamme Gialle di Foggia: arrestato "corriere"

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli al contrasto dei traffici illeciti attuati in Capitanata, hanno tratto in arresto un individuo di nazionalità italiana trovato in possesso di 9 involucri cellofanati contenenti marijuana.

In particolare, le Fiamme gialle della Compagnia di Foggia, lungo il tratto stradale che collega Cerignola a Napoli, hanno sottoposto a controllo una Mercedes “Classe A” condotta da un soggetto di origini campane.

Durante l’ispezione dell’automezzo sono stati rinvenuti, abilmente occultati all’interno del vano bagagliaio, 9 involucri contenenti complessivi kg. 48 di marijuana sottoposta a sequestro che, una volta immessa nel mercato dello spaccio, avrebbe fruttato oltre 250mila euro.

Il “corriere” è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la traduzione presso la casa circondariale di Foggia.

L’esito dell’attività operativa scaturisce dal capillare e incessante controllo economico del territorio che il neo costituito Gruppo di Foggia sta coordinando nell’area a sud e nel capoluogo della provincia Dauna.