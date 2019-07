"Non può rientrare in Italia per 10 anni", invece viaggiava in treno da Bari a Foggia: arrestata

Sul suo capo pendeva un ordine di non rientrare in Italia per un periodo di 10 anni. La donna, 54enne di origini bosniache, invece, è stata fermata dalla polizia ferroviaria in stazione, a Foggia, dove era appena scesa da un treno regionale proveniente da Bari.

Alla vista degli agenti, la donna è scappata, guadagnandosi la fuga attraverso le scale del sottopassaggio. Una mossa che ha insospettito gli operatori, che hanno quindi deciso di fermarla per un controllo. Dall’interrogazione della banca dati è poi emerso che la donna, con diversi precedenti penali, era destinataria di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bari nel 2017, a seguito di condanna penale, con ordine di non rientrare in Italia per un periodo di 10 anni, con ripristino, in caso di inottemperanza, dello stato di detenzione.

Pertanto, all’esito degli accertamenti, la stessa è stata arrestata in esecuzione dell’ordine di ripristino dello stato di detenzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Macerata, per l’espiazione della pena residua di 9 mesi e 21 giorni di reclusione, oltre al pagamento della pena pecuniaria della multa di 1000 euro.

Al termine dell’attività, la straniera veniva ristretta presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella pomeriggio di ieri, nel medesimo scalo ferroviario, i poliziotti avevano denunciato un cinquantenne pregiudicato foggiano, che si aggirava in quello scalo senza valido motivo, che, all’atto del controllo, minacciava gli uomini in divisa.