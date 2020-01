In astinenza da cocaina, ruba le chiavi di casa del cognato e gli 'ripulisce' casa: arrestata

In astinenza da stupefacenti, ruba le chiavi di casa del cognato e gli 'ripulisce' casa: sorpresa dal proprietario e arrestata dalla polizia. E' accaduto ieri pomeriggio, a Foggia, quando gli agenti dell’Ufficio Volanti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Bari hanno arrestato una foggiana di 37 anni, per il reato di furto in abitazione e denunciata per il reato di porto abusivo di arma impropria.

Nel dettaglio, su segnalazione della sala operativa, gli agenti sono intervenuti presso un’abitazione nella zona San Michele, in quanto una donna era stata sorpresa dal cognato nel suo appartamento dopo aver sottratto soldi e altri oggetti.

La donna fermata, è stata controllata dalla polizia e trovata in possesso di un coltello a serramanico che è stato sequestrato. La stessa ha aammesso di aver sottratto le chiavi dell’abitazione del cognato a casa di sua madre, e che durante l’assenza, aveva approfittato per asportare 120 euro in contanti e degli orecchini in oro.

Tutto ciò in quanto lei si trovava in stato di astinenza da stupefacenti e aveva bisogno di procurarsi della cocaina, cosa che riusciva a fare con il contante. Poiché non era riuscita a vendere gli orecchini, la stessa era tornata a casa del cognato, dove è stata fermata dallo stesso che, nel frattempo, era rientrato a casa. La donna con piccoli precedenti di polizia, dopo le formalità di rito è stata condotta in stato di arresto presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.