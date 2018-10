Bloccato al muro e con un coltello puntato contro: rapina shock in stazione, arrestata 35enne rom

Bloccato nel sottopassaggio della stazione ferroviaria, con un coltello puntato addosso, mentre una donna lo "perquisiva" nel tentativo di sfilargli fede, borsello e altri preziosi. Solo la promessa di denaro ha evitato il peggio: è, in breve, la brutta rapina subito in pieno giorno, poco dopo le 12, lo scorso sabato, all'interno della stazione ferroviaria di Barletta.

A denunciare l'accaduto alla Polizia Ferroviaria è stato proprio la vittima: mentre era intento ad attraversare il sottopasso di stazione per raggiungere il binario di partenza del treno diretto a Canosa - ha raccontato l'uomo - è stato bloccato da due uomini ed una donna, tutti di etnia rom. Mentre uno degli uomini lo teneva fermo al muro, l’altro estraeva dalla tasca del pantalone un coltello a scatto e, puntandoglielo contro, gli intimava di consegnare il denaro ed i preziosi che aveva con sé. La donna, invece, tentava di sfilargli la fede, l’orecchino e il marsupio, senza riuscirci per la ferma opposizione della vittima.

L'uomo è riuscito a convincere i tre a lasciarlo stare, promettendogli del denaro; infatti, consegnava alla donna 60 euro, cosa che faceva desistere i tre dal proseguire l’azione criminale: presi i soldi, si sono dileguati. Gli agenti, appresa la notizia, si sono messi immediatamente alla ricerca dei malfattori e, poco dopo, hanno individuato la donna al marciapiede del secondo binario di stazione, dove era in arrivo un regionale per Foggia. La stessa è stata riconosciuta dalla vittima, senza ombra di dubbio, come uno dei tre che lo avevano poco prima rapinato. Condotta negli uffici della Polizia Ferroviaria, la donna è stata identificata per una cittadina romena di 35 anni, domiciliata presso un campo nomadi in agro di Foggia, pregiudicata per reati contro la persona ed il patrimonio.

Nel corso della perquisizione personale, sono stati recuperati un telefono cellulare e 22 euro che sono stati sottoposti a sequestro. Al termine dell’attività, la donna è stata dichiarata in arresto per rapina aggravata, in concorso con altri soggetti da identificare, e ristretta presso la Casa Circondariale di Trani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso attive indagini da parte della Polizia Ferroviaria di Barletta e della Squadra di P.G. Compartimentale per l’individuazione degli altri componenti del gruppo criminale.