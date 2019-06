Sorpresa dai carabinieri con dosi di cocaina e denaro in casa: ai domiciliari giovane donna

Servizio straordinario di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Serracapriola e Chieuti, arrestata una donna per detenzione di cocaina.

Ieri mattina, i militari della locale Stazione Carabinieri, unitamente a quelli del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno arrestato Anna Carbonelli, 34enne di Chieuti, inoccupata, già nota alle forze di polizia, poiché a seguito di perquisizione presso la propria abitazione è stata trovata in possesso di tre grammi di cocaina, già suddivisa in cinque dosi, sottoposta a sequestro insieme ad un bilancino di precisione e alla somma contante di 560 euro, possibile provento dello spaccio. La donna, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito per direttissima.