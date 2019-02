Nascondeva un 'tesoretto' di marijuana in casa: stupefacente sequestrato, arrestata 28enne

Nascondeva in casa 200 grammi di marijuana, arrestata 28enne. E' quanto scoperto a Cerignola, dai carabinieri della stazione ofantina, nel corso di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio, Elsa Beu, 28 enne di origine albanese, già nota alle forze dell’ordine. Nel corso di una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, infatti, i carabinieri hanno recuperato 200 grammi di marijuana e vario materiale per il confezionamento della sostanza. Droga e materiale sono stati sequestrati, la donna è stata dichiarata in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura di Foggia è stata sottoposta agli arresti domiciliari.