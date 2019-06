Cronaca Croci / Via Capitanata

Scooter ad alta velocità a Borgo Croci, polizia s'insospettisce e ferma conducente: aveva 21 grammi di eroina

Gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto Angelo Bruno, pregiudicato classe ’87 con precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il fatto è successo in via Capitanata