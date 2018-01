Nascondeva la droga in cucina: polizia arresta 50enne

Nell’ambito di un predisposto servizio antidroga finalizzato alla repressione del crescente e degradante fenomeno che attanaglia San Severo, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia unitamente ai colleghi del commissariato P.S. della città dell'Alto Tavoliere, hanno tratto in arresto Antonello Dario Valerio, sanseverese di 50 anni, resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto nella mattinata di mercoledì scorso, quando gli uomini in divisa hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare presso l’abitazione di residenza dell’uomo, rinvenendo, celati in cucina, due buste in plastica contenenti circa 9 grammi di cocaina, un panetto del peso di circa 98 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato. L’uomo è stato pertanto arrestato e condotto presso la casa circondariale di Foggia a disposizione della Procura della Repubblica competente.