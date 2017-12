Arresto Gazzilli, le precisazioni del legale: "Nessun esame tossicologico effettuato"

In merito alla notizia relativa all'arresto di Daniele Gazzilli, effettuato dai carabinieri, dopo un inseguimento da Cerignola a Canosa di Puglia, l'avvocato Sabino Di Sibio, legale dell'uomo, precisa quanto segue:

"Il mio assistito non è stato sottoposto ad alcun esame tossicologico, e inoltre, così come per legge, si è rifiutato di sottoporsi ad ogni prelevamento ematico.

Inoltre, aggiunge l'avvocato Di Sibio, in seguito all'udienza di convalida, il mio cliente è stato rimesso in libertà posto che il GIP del Tribunale di Trani non ha ritenuto di applicare alcuna misura cautelare richiesta dal PM".

Conclude il legale: "Il mio cliente difenderà le proprie ragioni nelle opportune sedi giudiziarie posto che lo stesso ha agito in presenza di una causa di giustificazione".