Catturato Aghilar: il 36enne di Orta Nova era ricercato per l'omicidio di Filomena Bruno

E' stato catturato poco fa in piazza Sicilia a Carapelle Cristoforo Aghilar, il 36enne di Orta Nova principale indiziato dell'omicidio di Filomena Bruno, 53 anni, avvenuto il 28 ottobre in via Diaz nella città dei Cinque Reali Siti.

Due giorni prima del delitto, la donna era stata minacciata con una pistola nei pressi di un bar dall'uomo con cui la figlia della vittima avrebbe avuto una relazione.