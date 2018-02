Ruba scooter e non paga sigarette, poi sputa contro i carabinieri e minaccia di fare una strage

I carabinieri di Manfredonia hanno arrestato il pregiudicato 53enne Francesco Paolo Colonna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, deferendolo contestualmente per rapina, furto aggravato e minaccia grave.

I fatti e l’arresto di Colonna

Su segnalazione della Centrale Operativa, una pattuglia in servizio perlustrativo interveniva presso un domicilio dove alcune persone segnalavano il furto di uno scooter elettrico ad opera di una persona nota.

Giunti sul posto, i militari notavano all’interno delle pertinenze dell’abitazione di Colonna il ciclomotore oggetto di ricerche, al quale chiedevano a chi appartenesse. L’uomo ammetteva che era del denunciante ma che pretendeva del denaro per restituirlo; non solo, visibilmente agitato, aveva una mazza di legno di circa 1,20 mt e minacciava di volerla utilizzare contro altre persone.

Rientrato nell’abitazione della madre, iniziava ad inveire contro i suoi familiari, prendeva un'altra mazza tipo appendiabiti di metallo di circa 1,70 cm e brandendolo, faceva irruzione in una tabaccheria e si faceva consegnare tre pacchetti di sigarette. A questo punto i militari presenti lo invitavano a riconsegnare la merce ma l’uomo, per tutta risposta, li ingiuriava sputandoli addosso e scagliandovisi contro.

Bloccato con l’ausilio di colleghi nel frattempo sopraggiunti, veniva con notevoli difficoltà messo in macchina e condotto presso gli uffici della Compagnia. Nel tragitto urlava affermando che prima o poi avrebbe fatto una strage di Carabinieri. L’uomo veniva quindi dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e condotto presso il carcere di Foggia. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto la misura cautelare in carcere a carico dell’uomo.