Paura in un'abitazione: ragazza ferita dalla vicina armata di coltello, scappa sul balcone e chiede aiuto

Dovrà rispondere di rapina, violazione di domicilio e lesioni personali la sanseverese di 47 anni arrestata a Chieti dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia del posto su esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale della città teatina Isabella Maria Allieri, su richiesta del pm Lucia Campo.

La donna da tempo rendeva impossibile la vita della sua vicina, una giovane romena di 26 anni. Faceva rumore per disturbarla e anche di notte bussava contro il muro urlandole improperi di ogni tipo, al punto da esasperare non solo la sua vittima, ma tutti gli inquilini del palazzo.

Come riporta ChietiToday.it, il 30 settembre scorso la 47enne si è spinta oltre presentandosi nell'appartamento della vicina con un coltello da cucina, urlandole contro e minacciandola di morte, dicendo che avrebbe dato fuoco alla porta.

La ragazza ha apero il portone ma si è ritrovata con un coltello puntato alla gola e una richiesta di soldi, che non ha esaudito, spiegando di non avere contanti. Una risposta che non ha soddisfatto la vicina terribile: ne è nata una colluttazione, in cui la più giovane è rimasta ferita a una mano, finché è riuscita a scappare sul balcone e a chiedere aiuto.

La persecutrice le ha rubato il telefono ed è scappata. Fortunatamente, così è stato: nel giro di poco sono arrivati i carabinieri, che hanno soccorso la ragazza ferita e hanno avviato le indagini, scoprendo una realtà da incubo.