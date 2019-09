Violenza sessuale: arrestato 30enne, dovrà scontare una pena residua di 2 anni e mezzo

A Cerignola i militari della locale stazione dei carabinieri hanno arrestato A.F. in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia, che dovrà espiare la pena residua di 2 anni e sei mesi di reclusione per una violenza sessuale commessa nel 2012 in provincia di Verona. Dopo le formalità di rito il 30enne è stato associato alla casa circondariale di Foggia.

Sempre a Cerignola i militari dell'Arma hanno arrestato C.F., cl.’68, per un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia. Dovrà espirare 22 mesi e sette giorni di reclusione per rapina una commessa in città nel marzo 2017