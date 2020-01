Spaccia cocaina in strada, ma viene sorpreso dai carabinieri: 27enne arrestato a Capodanno

Spaccio di droga, anche nella notte di Capodanno. Ma la notte di San Silvestro è finita con l'arresto per un giovane pusher di Cerignola, classe 1993.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, intensificati in occasione delle festività, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Cerignola, nella notte tra il 31 dicembre il 1° gennaio, hanno tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne, originario di Cerignola.

I militari, nel corso di un servizio di repressione delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in una zona periferica del comune ofantino, hanno sorpreso il giovane intento a cedere una dose di cocaina ad un altro suo coetaneo. Immediatamente bloccati, i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione sia nei confronti dell’acquirente, trovato in possesso di una dose da 0,5 grammi di cocaina, che nei confronti dello spacciatore.

Quest’ultimo è stato invece trovato in possesso di una somma contante di 650,00 euro, sottoposta a sequestro poiché ritenuta probabile provento dell’attività di spaccio. L’acquirente è stato poi segnalato alla competente autorità prefettizia per uso personale di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida.