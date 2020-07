Senza patente, forza posto di blocco e nella fuga mette in pericolo passanti: arrestato giovane sorvegliato speciale

E' accaduto a Cerignola. L'uomo è stato riconosciuto dai militari operanti, che sono andati a riacciuffarlo nella sua abitazione. Per il 32enne, oltre all'arresto per per resistenza a pubblico ufficiale, è scattata anche la denuncia per guida senza patente