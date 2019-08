I carabinieri lo fermano per un controllo, lui non ci sta e tenta di aggredirli: 37enne finisce in manette

Voleva evitare la perquisizione e si è avventato contro i carabinieri. Per questo un 37enne di Cerignola è stato arrestato dai militari della locale stazione in flagranza di reato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era stato fermato a bordo di un motociclo durante un posto di controllo. Per evitare la perquisizione si è scagliato contro i militari i quali però lo hanno immobilizzato e ammanettato.

Il 37enne è ora ai domiciliari, su disposizione del Pm di turno, in attesa dell'udienza di convalida per direttissima.