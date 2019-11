Picchia la convivente dopo un litigio, giungono i carabinieri e ne aggredisce uno con un calcio

I Carabinieri della Stazione di Cerignola hanno arrestato in flagranza un 44enne che nel corso di una lite avvenuta in strada con la sua convivente l’aveva aggredita fisicamente procurandole lesioni personali giudicate guaribili in cinque giorni dai sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale di Cerignola.

All’arrivo dei militari, che hanno subito raccolto le dichiarazioni della donna e di alcuni testimoni, ricostruendo poi anche altri episodi di aggressioni patite dalla vittima, il 44enne si è scagliato fisicamente contro un Carabiniere, colpendolo ad una gamba con un calcio, procurando anche a lui una lesione giudicata guaribile in cinque giorni.

Immobilizzato e identificato, il 44enne è stato accompagnato in caserma dove è stato dichiarato in stato di arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Per l'uomo, su disposizione della Procura della Repubblica, si sono aperte le porte del carcere di Foggia.