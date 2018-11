Arriva la polizia e si dà alla fuga sui tetti: catturato dopo un rocambolesco inseguimento

Sorpreso in compagnia di un pregiudicato mentre è ai domiciliari; poi sfugge dalla polizia e scappa sui tetti: arrestato, dopo un rocambolesco inseguimento, Michele Mastricci, 42enne di Cerignola.

Per lui è stata sostituita la misura degli arresti domiciliari, con quella della detenzione in carcere perché trovato in casa con altro pregiudicato. Il fatto è accaduto lo scorso 16 novembre, quando il personale del Commissariato ofantino ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’uomo.

All’atto della notifica, Mastricci ha tentato di evitare la cattura dandosi alla fuga sui tetti delle abitazioni limitrofe, raggiunti dalla finestra della sala da pranzo, posta al secondo piano della sua abitazione. Gli agenti sono riusciti a catturarlo in seguito ad un rocambolesco inseguimento concluso con la cattura del fuggitivo. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia