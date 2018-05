A bordo di un’auto rubata, elude l’alt dei carabinieri e lancia un sacchetto di droga dal finestrino

Ha appena vent’anni ma già con alcuni precedenti di polizia per spaccio, il ragazzo sorpreso dai Carabinieri di Cerignola mentre, a bordo di un’auto “taroccata”, dopo aver eluso l’alt, ha tentato di disfarsi di un sacchetto pieno di stupefacenti. Si tratta di Giovanni Diglio.

Ieri sera il giovane si stava allontanando dalla propria abitazione bordo di una Ford Fiesta, in un complesso di case di edilizia popolare all’interno del noto, dove poche settimane fa i militari dell’Arma avevano scoperto un vero e proprio bunker dotato di sistema di videosorveglianza e porta blindata.

Proprio in quel momento si trovava a passare una pattuglia della Stazione di Cerignola che, ben conoscendo le abitudini del giovane, gli ha intimato l’alt. Il ragazzo, invece di arrestare la marcia, si è allontanato, fermandosi in prossimità di una curva ma solo dopo essersi disfatto di un sacchetto, nella speranza che gli uomini in divisa non lo avessero notato. I militari, però, che invece avevano seguito bene i suoi movimenti, lo hanno recuperato rinvenendovi all’interno 64 grammi circa di cocaina, 38 di hashish e 30 di marijuana, oltre a quasi un migliaio di euro in contanti, presumibilmente ottenuti dallo spaccio degli stupefacenti.

I successivi accertamenti effettuati sull’autovettura hanno permesso di stabilire che era stata rubata nei mesi scorsi a Barletta, e poi “taroccata” ribattendo il telaio. Il Diglio è quindi stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, e risponderà anche della ricettazione dell’auto. Posto ai domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero di turno, all'esito dell’udienza di convalida il Giudice gli ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari.