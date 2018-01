Fuga tra i terrazzi, polizia insegue e arresta pusher: nel suo borsello cocaina, hashish e marijuana

Gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto di Matteo Scarano, cerignolano classe 1996, pregiudicato per reati specifici, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle 11.30 del 29 dicembre gli uomini della Squadra Mobile-Sezione Criminalità Organizzata e del commissariato locale, nell’ambito di servizi finalizzati alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno effettuato un controllo all’interno di uno stabile, noto per attività di spaccio.

Mentre salivano le scale hanno udito dei rumori provenire dal pianerottolo del terrazzo, raggiunto il quale Scarano si è dato alla fuga tra i terrazzi degli stabili adiacenti tentando di disfarsi di un borsello al cui interno sono state rinvenute 29 stecchette tutte sigillate con pellicola in plastica contenenti 58 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana in sette bustine trasparenti, un contenitore tubolare per medicinali in plastica con dentro sette dosi di hashish (circa 6 grammi), altri tre con 21 dosi di cocaina confezionate per un peso complessivo di nove grammi e una radio ricetrasmittente perfettamente funzionante

Inoltre, durante la successiva perquisizione, sono stati rinvenuti un’altra radio ricetrasmittente, due carica batterie da rete, una lama da taglio della lunghezza di circa cm. 13 con tracce di sostanza stupefacente del tipo hashish, e numerose buste in plastica, utilizzate per il confezionamento delle singole dosi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre Scarano dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, a disposizione dell’A.G. Resterà alta l’attenzione della Polizia di Stato anche nell’anno 2018 ai reati in materia di stupefacenti in tutta la provincia.

Foggia, 1 gennaio 2017