A volto coperto in un'auto, si schiantano contro un muro durante un pericoloso inseguimento: arrestato il conducente

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Cerignola hanno tratto in arresto il 23enne Salvatore Monopoli.

I fatti, l'inseguimento e l'arresto

A bordo della volante i poliziotti, in via Usa verso Manfredonia, incrociavano un’autovettura Renaul Scenic con a bordo tre persone che procedeva in senso opposto con i fari spenti. Insospettiti dai due passeggeri con il volto travisato da uno scaldacollo, facevano inversione di marcia attivando i segnalatori visivi per procedere al controllo. Il conducente accelerava cercando di guadagnare la fuga.

Iniziava un inseguimento a tutta velocità, nel corso del quale, l’auto dei malfattori non rispettava alcuna segnaletica, creando più di un pericolo per la circolazione. Dopo qualche minuto, in via Velletri, l’autista perdeva il controllo del mezzo andando a collidere con il muro perimetrale di uno stabile. Gli occupanti aprivano gli sportelli per darsi alla fuga, ma uno dei tre veniva fermato da un poliziotto, nonostante cercasse in tutti i modi di liberarsi dalla presa degli agenti

Accompagnato negli uffici del locale commissariato, veniva identificato e tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; inoltre sulla vettura venivano rinvenuti e sequestrati due smerigliatori angolari di cui però non sapeva dare alcuna spiegazione circa il suo possesso.

Monopoli veniva pertanto associato presso la casa circondariale di Foggia in attesa del rito per direttissima. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità dei due malfattori datisi alla fuga.