Senza patente su un’auto rubata, alla vista della polizia scende e tenta la fuga a piedi: arrestato

Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cerignola. hanno fermato Geremia Pedico, pregiudicato cerignolano di 30 anni, per ricettazione e riciclaggio di un'autovettura nel corso dello svolgimento del servizio di controllo del territorio. I fatti risalgono alla mattinata di sabato scorso quando, durante lo svolgimento del servizio di prevenzione tra via Napoli e via Padula, gli Agenti hanno notato un'autovettura con targa bulgara, con alla guida Pedico. Insospettiti dalla guida incerta dell’uomo, hanno proceduto ad un controllo.

Conscio di essere finito in una situazione complicata, il pregiudicato è subito sceso dall’auto tentando di dileguarsi a piedi nelle campagne adiacenti, ma i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Dalle verifiche effettuate, attraverso il confronto del numero di telaio si è accertato la provenienza illecita dell'autovettura, provento di furto, e munita di targa non corrispondente al veicolo in questione.

Sottoposto poi a perquisizione personale, Pedico è stato trovato anche in possesso di 1,3 grammi di hashish, nonché sprovvisto di patente di guida, in quanto mai conseguita. L’uomo è stato dunque tradotto alla casa Circondariale di Foggia, è attualmente a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente.