Vede i poliziotti e scappa, poi reagisce all'arresto: non era patentato e l’auto era priva di assicurazione

Nel corso di un preordinato servizio di controllo del territorio, gli agenti delle volanti del commissariato di Cerignola hanno arrestato Eric Yeboah, ghanese classe 1981 per il reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Intorno alle 10.40, nel percorrere via Padula, gli uomini in divisa hanno notato un’autovettura Citroen Xsara ferma, con a bordo un uomo che alla vista dell’auto di servizio si è nascosto il viso; gli operatori a quel punto si sono avvicinati all’auto ma l’uomo si è dato a precipitosa fuga zigzagando e mettendo in pericolo gli altri utenti della strada, sia automobilisti che pedoni, abbandonando il mezzo dopo alcuni minuti per proseguire la fuga a piedi. Inseguito, nonostante questi opponesse attiva resistenza e cercasse di colpirli con pugni e calci, il 36enne è stato fermato.

Dagli accertamenti è emerso che l’autovettura era priva della copertura assicurativa ed il ghanese privo di qualsiasi documento oltre che sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita; per tali motivi sono stati redatti gli appositi verbali di contestazioni al Codice della Strada e l’uomo è stato sottoposto a rilievi foto dattiloscopici per accertamento dell’identità. L’autovettura è stata sequestrata. Eric Yeboah è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.