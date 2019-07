Custodiva un carrello rimorchio per traslochi rubato: in manette 45enne

I Carabinieri della Stazione di Cerignola hanno arrestato il 45enne Antonio Tiano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, in accoglimento della richiesta della locale Procura della Repubblica, che aveva condiviso l’esito degli accertamenti svolti dai militari.

Questi, il 12 gennaio scorso, a Cerignola, nel corso di una perquisizione eseguita in un locale adibito a rimessa di attrezzi e veicoli, in uso esclusivo al Tiano, avevano trovato un carrello rimorchio con scala mobile montacarichi per traslochi, risultato rubato pochi giorni prima ad Orta Nova ai danni di una ditta di traslochi. Il carrello era stato quindi recuperato dai Carabinieri e restituito al legittimo proprietario.

Tiano, ritenuto responsabile del reato di ricettazione aggravata, è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.